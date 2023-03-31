Не пил, но кое-что употреблял: зверски убивший девушку сожитель в Москве попросил прощения

В Москве 26-летний парень, зарезавший девушку, с которой сожительствовал с июня 2022 года, попросил прощения «у всех» и признался, что любил убитую. Он заявил, что совершил преступление под воздействием наркотиков.

«Я любил ее и я чувствую себя виноватым. Это все наркотики. Я искренне прошу прощения у всех», - сказал он.

На вопрос о том, почему он стал употреблять наркотики, парень заявил, что «один раз попробовал и затянуло».

Как сообщает Telegram-канал Shot, молодой человек последние четыре месяца «сидел» на амфетамине. При этом он не употреблял алкоголь.

После убийства юноша хотел совершить самоубийство, но его поймали при попытке покинуть Москву.

Мужчину на 2 месяца отправили в СИЗО.

Напомним, молодую девушку нашли мертвой в съемной квартире в Москве. На теле были ножевые ранения и следы побоев.