Думала о суициде: девятиклассница ушла из дома и пропала

В Краснодарском крае начались поиски девочки-подростка, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родители несовершеннолетней опасаются, что она может покончить с собой, передает Regnum.

Жительница станицы Новобейсугской обратилась за помощью в правоохранительные органы накануне, 4 декабря. По словам женщины, ее 15-летняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Также в беседе со стражами порядка она рассказала, что девятиклассница в последнее время очень сильно переживала из-за публикации ее интимных снимков в социальных сетях. В связи с этим женщина опасается, что с девочкой могло что-то произойти. В настоящий момент правоохранители совместно с волонтерами продолжают поиски несовершеннолетней.

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