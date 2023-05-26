Не отпускали девушек и держали в клетках детей: в США сгорел дом с ужасной историей

В США сожгли здание, где раньше преступник Девернон Легран насильно удерживал похищенных девушек и запирал в клетках детей. Огонь тушили 100 пожарных, но от дома осталось только основание.

Здание расположено в Бруклине в районе Краун-Хайтс. Пожар произошел утром 24 мая.

Огонь потушили спустя два часа, никто не пострадал. Но дома с ужасной историей больше нет.

Напомним, Легран был руководителем церкви, а дом служил штаб-квартирой. В четырехэтажном особняке удерживались 11 «монахинь» и их 47 детей. Для многих несовершеннолетних Легран был отцом. Мужчина жестоко обращался с ними. Легран обольщал девушек и оплодотворял, а потом под угрозами заставлял их и детей просить на улицах деньги.

Ранее мы писали, как в США мужчины жестоко избили девушку и заперли ее в собачьей клетке, сделав секс-рабыней.