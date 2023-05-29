Не отошел на безопасное расстояние: подростку в Подмосковье отрубило голову несшимся поездом

Подростку в подмосковном поселке отрубило голову под колесами поезда. Предположительно, 15-летний юноша не отошел на безопасное расстояние и его затянуло под колеса воздушным потоком.

Подробности трагедии сообщает сайт mk.ru.

27 мая вечером подросток провожал девушку домой – она жила в другом конце поселка. Парень взял велосипед, чтобы быстрее вернуться домой.

Около 23 часов он был на пешеходном переходе возле станции Ашукинская. Юноша решил пропустить поезд, но, как пишет издание, не отошел подальше от рельсов – его затянуло под колеса, парень мгновенно умер.

Спустя несколько минут его нашел прохожий. Он вызвал полицейских. По документам в рюкзаке была установлена личность погибшего.

Известно, что несовершеннолетний рос в благополучной семье. В школе о нем отзываются исключительно положительно.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.

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