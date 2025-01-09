СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 января 2025, 19:00
1 мин.

Не отдавал телефон: арестованный убийца российского бизнесмена в Грузии раскрыл мотив

Суд в Грузии арестовал подозреваемых в убийстве бизнесмена из России .
Не отдавал телефон: арестованный убийца российского бизнесмена в Грузии раскрыл мотив

© freepik

Суд в Грузии избрал меру пресечения в отношении фигурантов уголовного дела об убийстве российского бизнесмена. Двоих подозреваемых арестовали на время следствия, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во время судебного заседания один из нападавших рассказал, почему выстрелил в предпринимателя. По словам мужчины, он произвел выстрел в целях самообороны.

Как утверждает предполагаемый убийца, он попросил россиянина отдать телефон. После того как турист не согласился, местный использовал огнестрельное оружие.

Российский бизнесмен и его девушка направлялись на горнолыжный курорт, когда повстречали двух незнакомцев. Пара сделала фотографию, на которую попал автомобиль местных жителей. С этого и завязался конфликт.

Ранее друг убитого в Грузии бизнесмена из Тулы рассказал, каким был россиянин. По словам мужчины, его товарищ любил беседы и строил планы на грядущий год.

Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
арест
суд
убийство
Грузия