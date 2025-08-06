«Битцевский маньяк» Пичушкин оспорил отказ суда перевести его ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще в мае 2025 года «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Мордовии, потребовал перевести его ближе к Москве. Однако суд не удовлетворил ходатайство Пичушкина.

Тогда маньяк также просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей моральной компенсации из-за того, что он понес «глубокие морально-нравственные страдания», находясь в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа.

В заседании сам Пичушкин принимал участие по видеосвязи, а в зале суда находилась его мать, которая требовала выгнать прессу и закрыть процесс.

После отказа суда, Пичушкин решил обжаловать это решение — он вновь потребовал рассмотреть возможность переместить его отбывать наказание как можно ближе к Москве. Апелляционная жалоба была зарегистрирована 4 августа.

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