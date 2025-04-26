Не оперировали и требовали 10 тысяч долларов: у туристки из РФ начался некроз тканей из-за тайских врачей

Россиянка, которая попала в ДТП на отдыхе в Таиланде, пожаловалась на местных врачей. По словам девушки, у нее начался некроз тканей, так как медики тянули с операцией.

Туристка упала на байке, а после этого оказалась в больнице, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Из-за отсутствия страховки врачи не спешили делать операцию на травмированной ноге, хотя пациентке требовалось незамедлительное хирургическое вмешательство. Отпускать девушку домой, в Россию, они тоже не спешили и требовали 10 тысяч долларов за оказания помощи здесь, на месте.

В итоге пострадавшей гражданке РФ все таки удалось вернуться. Ей провели необходимую операцию. Ходить девушка сможет через пару месяцев. Однако проблемы со здоровьем на этом не закончились. По утверждению туристки, из-за медлительности тайских врачей у нее начался некроз тканей.

Ранее в Таиланде на мотороллере разбился мужчина из России, который работает моделью. Он упал на дороге, которая стала мокрой после празднования местными жителями Нового года.