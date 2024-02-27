Не оградили котлован ни лентой, ни забором: 17-летняя девушка упала в яму и сломала позвоночник

Жительница Миасса в Челябинской области получила серьезную травму из-за халатности рабочих. Она упала в котлован, который не был огорожен ни забором, ни лентой. При осмотре у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, 74.ru.

Яма образовалась на улице Циолковского после устранения рабочими коммунальной аварии. При этом котлован не был ни чем огорожен, что стало причиной инцидента с несовершеннолетней. 17-летняя жительница города возвращалась поздно ночью домой, не увидели яму и свалилась в нее. В результате падения девушка сломала позвоночник.

По факту случившегося было возбужденно уголовное дело. В итоге рабочих, которые не огородили опасное место, приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, прокурор обязал мэрию обеспечить коммунальщиков осветительными приборами.

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