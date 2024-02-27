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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 февраля 2024, 18:03
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Не оградили котлован ни лентой, ни забором: 17-летняя девушка упала в яму и сломала позвоночник

В Миассе 17-летняя девушка сломала позвоночник при падении в неогороженный котлован.
Не оградили котлован ни лентой, ни забором: 17-летняя девушка упала в яму и сломала позвоночник

© Freepik

Жительница Миасса в Челябинской области получила серьезную травму из-за халатности рабочих. Она упала в котлован, который не был огорожен ни забором, ни лентой. При осмотре у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, 74.ru.

Яма образовалась на улице Циолковского после устранения рабочими коммунальной аварии. При этом котлован не был ни чем огорожен, что стало причиной инцидента с несовершеннолетней. 17-летняя жительница города возвращалась поздно ночью домой, не увидели яму и свалилась в нее. В результате падения девушка сломала позвоночник.

По факту случившегося было возбужденно уголовное дело. В итоге рабочих, которые не огородили опасное место, приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, прокурор обязал мэрию обеспечить коммунальщиков осветительными приборами.

Ранее в Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах в подъезде многоквартирного дома. Ребенок погиб на месте.

Источник фото:Freepik
Источник:74.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
падение
девушка