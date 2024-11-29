Не обратила внимание на красные флаги: российскую туристку смыло волной и унесло в море

Российская туристка, по предварительным данным, погибла на отдыхе в Таиланде. Девушку унесло в море во время шторма, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Гражданка РФ вместе с парнем отдыхала на острове Самуи. В день, когда туристка утонула, было объявлено штормовое предупреждение. На пляже висели красные флаги.

Предполагается, что девушка не обратила внимание на предупреждение об опасности, в результате чего ее смыло волной и унесло в море. Парня россиянки и очевидцев доставили в полицию для опроса.

Неподалеку от места, где отдыхали туристы, наблюдаются сильные наводнения. Местные власти призывают жителей готовиться к экстренной ситуации.

Ранее в горах Индии нашли мертвой российскую туристку. Бездыханное тело гражданки РФ обнаружили в горячем источнике.