Акула растерзала 17-летнюю девушку в 100 метрах от побережья в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Шарлиз Змуда погибла на пляже острова Бриби, на котором выросла. Она занималась серфингом и подрабатывала спасателем в местном клубе серферов. В день нападения она плавала в 100 метрах от берега в юго-восточной части острова. По словам очевидцев, на часах было 16:45, когда они услышали «пронзительные крики». Изначально все подумали, что она попала в водоворот, но когда ее вытащили на берег, то увидели рваные раны верхней части руки и туловища. Девушка погибла на месте.

Как выяснилось, Шарлиз плавала не одна, а с подругой, которой удалось уцелеть. Однако из-за произошедшего она получила психологическую травму, ей потребовалась помощь специалиста.

Вид акулы, напавший на подростка, неизвестен.

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