Не нравился родителям: у найденной на дереве в лесу свердловской пары была несчастная любовь

У девушки и парня в Верхней Пышме, найденных мертвыми на дереве в лесу, была несчастная любовь. Это одна из версий смерти молодой пары. О ней рассказал источник, близкий к следствию.

По информации собеседника, родители девушки не одобряли ее выбор. Им не нравилось, что парень имел уголовное прошлое.

Источник рассказал, что он «сидел по статье, связанной с наркотиками». Выйдя на свободу, юноша встретил «хорошую девушку», между ними возникли сильные чувства.

«Молодой человек, по словам знакомых, старался для нее, пытался быть достойным мужчиной, но родители избранницы не одобряли выбор дочери», - сообщил источник агентству Ura.ru.

Напомним, пару нашли на дереве местные жители. На место вызвали полицию. Умершим молодым людям было меньше 25 лет.

Ранее мы писали о смерти женщины и ее дочери в Балашихе. Тело девочки лежало в нескольких метрах от матери, но ее искали больше суток.