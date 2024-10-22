«Не наказывать»: отец девочки не будет заявлять на подростка, выбросившего мусор из окна на коляску

В Ленобласти с балкона выбросили пакет с мусором, который чуть не убил ребенка в коляске. Отец девочки в беседе с 360.ru рассказал, кто это сделал, и почему на виновника не будут писать заявление в полицию.

По данным источника, мужчина вышел на прогулку с малышкой, сел на лавочку возле дома, а детская коляска была рядом. В какой-то момент с балкона кто-то выбросил пакет с мусором, который оказался рядом с ними. К счастью, на ребенка «снаряд» не попал.

«Я с женой отошел сразу от этого места. <…> Разместил объявление в общедомовом чате», — рассказал отец ребенка.

Мужчина пояснил, что это сделал подросток, а его родители уже связались с семьей. Они объяснили, что сын сделал это не специально, а действовал необдуманно.

Отец малышки намерен встретиться с подростком, чтобы поговорить и выяснить, зачем он это сделал. По его мнению, нужно уделять внимание этому вопросу и общаться с детьми.

«Надо, чтобы мы все понимали, что никто от такого не застрахован, если мы не будем об этом говорить. Это постоянный процесс воспитания. И, я считаю, сейчас главное не наказывать, а предотвратить новые происшествия», – убежден мужчина.

Он добавил, что детям нужно рассказывать о последствиях каждого поступка. Также он пояснил, что не будет обращаться с заявлением в полицию, так как его дочь не пострадала.

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