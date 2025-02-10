«Не надо, прости!»: что говорила перед смертью женщина, убитая озверевшим от ревности бывшим

В Ачинске спортсмен-экстремал убил бывшую жену и ее возлюбленного. У женщины осталась пятилетняя дочь.

Погибшая жила в браке с мужчиной несколько лет. Ее супруг — местная знаменитость в городе, он спортсмен-экстремал, ездил на трюковом велосипеде и работал инструктором у детей. В 2016 получил награду от главы города, регулярно давал интервью местным СМИ.

Женщина была под стать мужу — яркая, активная, вспоминают знакомые. У супругов родилась дочь, сейчас ей пять лет. Спустя несколько лет пара разошлась, ребенок остался жить с матерью. Оформление развода, правда, затянулось, но каждый из них оставил отношения в прошлом, пишет Kp.ru.

Через некоторое время сибирячка влюбилась в мужчину — вдовца с дочерью-подростком. Возлюбленные съехались и, казалось, что они наконец нашли свое счастье. Но идиллия продлилась недолго — бывший муж женщины осатанел от ревности. Он не мог представить, что экс-супруга будет жить с другим.

«Угрожал и шантажировал, тиранил постоянно!», — говорят знакомые пары.

Утром 9 января женщина собиралась на смену — она работала лаборанткой. Экс-супруг, зная об этом, заранее продумал план убийства и ждал ее с ножом в подъезде. Когда россиянка вышла из дома с возлюбленным, озверевший бывший кинулся сначала на мужчину — от неожиданности он даже не сопротивлялся. Женщина пыталась убежать, но убийца догнал ее. Расправа попала на камеру домофона.

«Кошмар, крики женщины „Не надо, прости!“ до сих пор в ушах», — пишут в социальных сетях горожане.

После расправы мужчина побежал домой, где наложил на себя руки, но ему смогли помочь. Теперь россиянин лежит в больницы и, как говорят, жители Ачинска, «корчит из себя сумасшедшего».

Ранее в Симферополе мужчина поссорился с соседом на любовной почве и убил его шампуром.