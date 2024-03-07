Не мылся три года: в Тольятти выгнали из канализационной «малосемейки» бездомного дядю Сашу

53-летний тольяттинец Александр Будылев, которого местные называют дядей Саша, жил полтора года в канализационном люке. Мужчина после развода оставил свою квартиру семье, а сам поехал в город к родственникам. В итоге он стал бездомным. После освещения истории в СМИ в жизни бродяги начались негативные изменения. Боясь резонанса, коммунальщики закрыли колодец.

Свое пристанище Александр называл канализационной «малосемейкой». Недавно дядю Сашу приехали навестить волонтеры, которые застали его на улице. Бродяга маялся у другого колодца, пытаясь его безуспешно его открыть.

Волонтер Антон Глетчеров рассказал mk.ru, что помощь подоспела вовремя. Бедолагу приютили местные жители. Ему растопили баню. Грязь пришлось практически скоблить: Шурик не мылся три года.

«Он больной человек и тяжело двигается. Он даже раздеться сам не смог. На нем было три пары носков, которые пришлось разрезать, чтобы снять», — рассказывает Антон.

После водных процедур Шурика побрили и отвели к парикмахеру. Затем его определили в социальный приют для бездомных — ночлежку. Там ему должны провести медицинское обследование и помочь восстановить документы.

Условия в приюте строгие. Из еды есть только ужин. В остальное время постояльцы ищут себе пропитание самостоятельно.

В последнее время Шурик общался с тетей и сводным сыном сожительницы. Они приглашали пожить мужчину к себе, но он не сумел поладить с их семьями и пускался в бега.

Александр родился в многодетной семье: у него есть три брата и одна сестра. Но пока никто из родственников не принял участие в судьбе бродяги дяди Саши.

Ранее на Сахалине пьяный 16-летний подросток заживо сжег бездомного. До этого юноша повздорил с 46-летним мужчиной.