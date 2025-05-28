Не мылся больше года: ребенок-инвалид жил с матерью и тараканами в захламленной квартире

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, которая не ухаживала за своим ребенком-инвалидом. Мальчик не мылся больше года.

Историей поделился Telegram-канал Прокуратура Краснодарского края. По информации стражей порядка, мальчик 2017 года рождения жил вместе с бабушкой и мамой. Женщины должным образом не ухаживали за несовершеннолетним.

Ребенок не мылся больше года, не ходил в школу и питался преимущественно хлебом. Проживает семья в грязной и захламленной квартире с тараканами. Лечения мальчик не получал. В отношении его матери возбудили уголовное дело. Ее сын сейчас находится в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что в Одинцово трехлетний ребенок гулял по подоконнику на 17-м этаже. Его мать в это время проводила время с мужчиной.