Не может ходить: в Башкирии пенсионерка получила серьезные травмы из-за сброшенного на нее матраса

В Башкирии 74-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как на нее сбросили с пятого этажа матрас. Женщина получила тяжелые травмы, из-за которых теперь не может ходить. Об этом сообщает Telegram-каналом Mash Batash.

По словам дочери пострадавшей, пожилая россиянка шла по тротуару, направляясь на железнодорожный вокзал. И в этот момент жильцы одного из многоквартирных домов из окна выкинули матрас, который попал старушке прямо по голове. Из-за этого она потеряла равновесие и упала.

После случившегося женщину доставили в больницу. Она получила серьезные травмы: гематомы, ушибы, а также сотрясение. Теперь она не может ходить и остается под постоянным присмотром медиков.

Также дочь пострадавшей уточнила, что мужчина, выкинувший матрас на голову пенсионерке, извинился и пообещал оплатить лечение.

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