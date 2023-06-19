Не может двигаться: няню из Петербурга подозревают в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом

В Санкт-Петербурге няня одного из домов на Дунайском проспекте подозревается в сексуальном насилии над 14-летней девочкой-инвалидом.

Об этом сообщает kp.ru.

Мама девочки, которая из-за инвалидности практически не двигается, нашла на ее теле засосы и укусы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», однако позже юрист Никита Сорокин заподозрил в этой ситуации насильственные действия сексуального характера.

Когда юрист получил снимки травм на теле девочке, он увидел глубокий укус на внутренней стороне груди, засос на плече и синяки не шее, которые возникли, вероятно от сильного давления пальцами.

Одежда и постельное белье девочки были чистыми, что также вызывает подозрения, ведь, вероятно няня хотела скрыть следы.

В больнице у девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины лица и шеи. Наня, которая вероятно ввиду своего психического состояния воспользовалась ребенком, подтвердила, что кусала девочку.

В настоящий момент СК проводит проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку-инвалиду.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае 58-летний мужчина осуществлял действия сексуального характера в отношении своей 14-летней внучки на протяжении двух лет. О случившемся мать и бабушка узнали из дневника девочки, в котором были описаны все случаи насилия.