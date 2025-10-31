«Не может быть мира, в котором вы двое не вместе»: 31-летний бодибилдер лишился кота и умер от горя

Бразильский бодибилдер Рикардо Ноласко душ Сантуш, известный как Каду Сантос, скоропостижно ушел из жизни. Спортсмену был лишь 31 год. Самочувствие мужчины резко ухудшилось после личной трагедии — у него умер любимый кот, передает National World.

После утраты питомца по кличке Баку Сантуш в течение недели переживал глубокий стресс. Из-за этого у бодибилдера развились осложнения. Его доставили в больницу с судорогами. Врачи боролись за жизнь пациента, но не смогли спасти ему жизнь. У бразильца случился инсульт. Кроме того, у него обнаружили легочную инфекцию.

Мать спортсмена прокомментировала случившееся. Она написала пост, посвященный смерти сына. Она рассказала, что Рикардо не представлял себе жизнь без Баку.

«Я понимаю, что наш Баки ушел, потому что не может быть мира, в котором вы двое не вместе», — написала женщина.

