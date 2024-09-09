Не могут ни вылететь домой, ни заселиться в отели: российские туристы застряли на острове Хайнань из-за стихии

Тайфун Яги не дает российским туристам покинуть Китай. Все дело в том, что стихия повредила местную инфраструктуру. Толпы путешественников не могут улететь домой и вынуждены искать жилье в восточной стране, передает Telegram-канал Baza.

Однако и с этим у людей возникли большие проблемы. Так, в некоторых отелях из-за разгула стихии нет света. Кроме того, существуют проблемы с подачей воды. Тем, кому вообще не удалось найти подходящего приюта, приходится ночевать на улице.

Кучкуются туристы возле аэропорта, откуда все еще ждут вылета. Рейсы запланированы на 10 и 11 сентября. Только в первом случае остров смогут покинут не все, а лишь те путешественники, у которых есть виза для пересадки в Китае. Но у большинства людей ее попросту нет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде разыскивают детей россиянина, которого нашли мертвым со следами пыток. Он взял наследников с собой на отдых.