Не могли найти телефон фельдшера: несвоевременно госпитализированный младенец впал в кому

Врачи борются за жизнь трехмесячного младенца в Новосибирской области. Ребенок упал из коляски и получил травму. Позже он впал в кому, передает Ngs.ru.

Инцидент произошел еще 28 февраля в Каргатском районе. В тот день трехмесячный младенец выпал из коляски и серьезно ушибся. Через какое-то время у него начались судороги. 21-летняя мать долго не могла найти телефон фельдшера, поэтому госпитализация ребенка затянулась. Он попал в областную больницу лишь спустя сутки.

Затем стало известно, что малыш впал в кому. В какой момент это произошло, не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о случившемся, начали проверку.

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