«Не могла встать и пошевелиться»: в Нефтеюганске подростки сломали ребенку позвоночник

В Нефтеюганске группа подростков напала на 10-летнюю девочку и избила ее. В итоге ребенок получил серьезную травму позвоночника. Об этом сообщает «Муксун.FM».

По данным источника, школьница наткнулась на старшеклассников во дворе дома. Один из них отобрал у нее сумку, а когда она попыталась ее забрать, получила множество ударов по всему телу.

Происходящее на улице заметила прохожая. Она остановила несовершеннолетних и прогнала их. На тот момент девочка уже была в плохом состоянии. Она даже не могла встать после одного из приемов, который на ней применили.

«Они перед тем, как вышла эта женщина, просили ее говорить, что якобы она сама упала, так как она не могла встать и пошевелиться», - рассказал источник СМИ.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом позвонка и ушиб грудного отдела позвоночника. На данный момент проводится проверка по факту случившегося и устанавливаются личности подростков.

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