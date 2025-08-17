Мог изнасиловать еще двух в соседнем селе: в Пермском крае ищут мужчину, который надругался над 7-летней девочкой

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту изнасилования 7-летней девочки в Пермском крае. Они разыскивают мужчину, который подозревается в совершении преступления, передает Telegram-канал Readovka.

Над девочкой надругались в селе Гамово. Злоумышленник изнасиловал юную жертву на глазах других детей. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

По словам местных жителей, еще два подобных преступления были совершены в соседнем селе. Там жертвами некого насильника стали девочки 9 и 11 лет. Совершил ли три нападения один и тот же мужчина, пока не известно. Расстояние между населенными пунктами, где изнасиловали детей, составляет 20 километров.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток изнасиловал женщину и пытался надругаться над другой в течение часа. Оба нападения произошли рано утром.