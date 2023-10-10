Не мог жить без компьютера: 16-летний геймер разбил себе руки после того, как мать отключила Интернет

В Москве женщина отключила Интернет 16-летнему сыну из-за того, что он пропускал уроки, отдавая предпочтение компьютерным играм. Школьник сильно разозлился и разбил себе руки о дверь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Десятиклассник постоянно играл в компьютер и в какой-то момент заявил матери, что больше не будет учиться, потому что хочет стать геймером. Женщина решила в качестве наказания отключить Интернет в квартире. Как только парень это заметил, он сразу позвонил ей. Мать сказала, что не изменит свое решение, пока он не начнет ходить в школу и получать хорошие оценки.

В ответ на это подросток с такой силой ударил по двери, что разбил в ней стекло. Осколки вонзились в руки десятиклассника, и он снова связался с матерью, чтобы узнать, где лежат бинты. В свою очередь, женщина вызвала бригаду скорой помощи.

Мальчика госпитализировали, сейчас он проходит медицинские обследования, в том числе на психическое состояние.

Ранее мы писали, что в Уфе нашли труп 14-летней девочки. Школьницу задушили, а потом спрятали в багажнике ее тело. Следователи предполагают, что убийцей мог стать ее сводный брат.