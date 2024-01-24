«Не мог оскорбить чужую маму»: что не так в версии убийцы КВНщика Геворкяна

Друзья погибшего КВНщика Амирана Геворкяна признались, что не верят в версию его убийцы. Напомним, что его защита утверждает, якобы юморист позволил себе оскорбительную шутку в адрес его матери. Однако близкие артиста уверены, что такого не могло произойти, ведь он сам только недавно похоронил маму. Об этом сообщает StarHit.

Геворкян был убил в результате потасовки 18 января на фестивале «Голосящий КиВиН» в Сочи. Предварительно, он поссорился с участником другой команды, после чего завязалась драка. Амиран упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Отметим, что, зашита подозреваемого заявила, якобы погибший был вооружен ножом и вел себя неадекватно.

В то, что КВНщик мог сам начать разборки, оскорбляя чужую мать, не верят его близкие. По их словам, такого не могло произойти, ведь Амиран был добрым человеком. Да и к тому же он сам недавно потерял родителя.

«Удивляют новости, мол, он мог обматерить чьих-то родителей. Мало в это верится. Не мог Амиран оскорбить чужую маму, ведь год назад потерял свою. Очень жаль, что с ним такое произошло, хороших людей и так мало», - поделилась близкая подруга Геворкяна.

Другой товарищ юмориста признался, что у него никогда не было не то что ножа в кармане, но и «плохого слова». Он отметил, что подозреваемый пытается выгородить себя, придумывая истории.

К слову, на данный момент второй участник потасовки проходит по делу о статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин умер в 60 лет.