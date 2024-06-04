Врачи спасли женщину, которая два месяца не могла есть: перенесла операцию

В Бурятии врачи спасли женщину, которая не могла есть в течение двух месяцев. Подробности операции сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Не так давно с жалобами к медикам обратилась женщина, которая из-за невозможности есть похудела до 45 кг. По ее словам, в какой-то момент у нее развилась многократная рвота, а после исчез аппетит. На протяжении двух месяцев она обращалась к различным специалистам и сдавала анализы. Оказалось, что у пациентки есть критическое сужение выходного отдела желудка, но как это произошло – остается неизвестным.

Данная ситуация привела женщину в тупик, она могла просто умереть от голода. Тогда специалисты решили провести ей операцию, работали хирурги Владимир Очиров, Сергей Санжимитыпов и Баир Жамсаранов. Они делали процедуру в два этапа. Для начала установили энтеростому — небольшое отверстие на передней брюшной стенке, куда пациентка помещала жидкую пищу следующие два месяца, а затем удалили у нее часть желудка.

«Следующим этапом хирургам нужно было восстановить естественный путь прохождения пищи — для этого пришлось удалить часть желудка, которая пострадала, предположительно, от ожога, а тонкую кишку сшили с оставшейся частью», – говорится в сообщении.

После повторной операции у женщины появилась возможность нормально питаться. Она выписалась и выразила благодарность врачам РКБ им Н.А. Семашко.

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