Не любила животных и смотрела тру-крайм: подруги рассказали о странностях девочки, зарезавшей котенка

Накануне жители поселка Белая Глина на Кубани столкнулись с леденящей душу историей. 14-летняя девочка зарезала котенка и сняла произошедшее на камеру. Подруги школьницы рассказали, что она была замкнутой и любила криминальные истории.

Одна из знакомых девочки, с которой они учатся в школе, рассказали, что она была странной, и все это замечали. Подросток сторонилась больших компаний и не рассказывала о своей семье.

Школьницы добавили, что девочка могла удивить эксцентричными выходками: однажды на перемене она показала непристойный танец. Сверстников беспокоила и ее ненависть к животным.

«Меня тревожило, что ей не нравились животные. Но не думала, что до такого дойдет… Вроде бы она увлекалась тру-краймом (криминальные истории — прим. «Страсти»)», — рассказала подруга девочки в разговоре с Kp.ru.

Знакомые школьницы отмечают, что она воспитывается в полной семье и никогда не рассказывала о каких-либо личных проблемах.

По словам правоохранителей, на жестокий поступок ее подтолкнула некая подруга, с которой девочка познакомилась в социальных сетях. Они начали переписываться, а после новая знакомая посоветовала школьнице убить котенка, и та послушала приятельницу.

Ранее во Всеволожске мужчина нашел обезглавленного котенка в детской коляске.