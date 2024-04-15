Угроз ни от кого не поступало: мужчина нашел обезглавленного котенка в детской коляске

Преподаватель академии, проживающий во Всеволожске, сделал страшную находку в подъезде жилого дома. Мужчина обнаружил обезглавленный труп котенка, который лежал в детской коляске, передает 78.ru.

Житель Всеволожска обратился в полицию накануне, 14 апреля. Он сообщил стражам порядка, что в подъезде дома на Советской улице кто-то подкинул труп котенка в детскую коляску. При этом мертвое животное было обезглавлено.

Камер видеонаблюдения в подъезде нет, поэтому установить личность того, кто оставил там труп питомца, пока не удалось. Угроз от кого-либо пока тоже не поступало. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее соседка Евгения Кунгурова рассказала, как нашла бездыханное тело певца. По словам женщины, она вышла из машины и по направлению к подъезду наткнулась на труп мужчины.