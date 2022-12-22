«Пусть дальше осеменяют планету»: Лолита предложила женщинам отпускать мужчин

Лолита предложила женщинам отпускать мужчин: пусть дальше осеменяют планету!

Певица рассказала, почему не стоит удерживать возле себя того, кто падок на женский пол.

Мужчины полигамны, но это не означает, что женщина должна терпеть их постоянные измены. Так считает знаменитая ведущая ток-шоу «Лолита. Без комплексов».

Впрочем, Милявская, судя по всему, имела в виду не случайную связь, а ситуацию, в которой для настоящей любви не остается места.

Ты уже не любишь человека, но каждый вечер с натянутой улыбкой желаешь ему спокойной ночи, а между вами лежит подушка или давно разъехавшийся матрас».

Певица предлагает не цепляться за такого мужчину. И ни в коем случае не пытаться удержать его, шантажируя своим здоровьем или разрушенной психикой.

Отпускайте с удовольствием! Если он гулена, вы его не переделаете. Отпустите, пусть дальше осеменяет планету!

Напомним, у Лолиты было пять мужей. Которых она отпустила.