Не хотела идти в школу: десятиклассницу нашли мертвой у бабушки после праздничной линейки

В Московской области ученица десятого класса погибла при невыясненных обстоятельствах. Бездыханное тело девочки обнаружили в доме бабушки. По предварительным данным, 15-летняя школьница не хотел возвращаться в образовательное учреждение после летних каникул, передает Life.

После праздничной линейки, 1 сентября, десятиклассница поехала в Орехово-Зуево в гости к своей бабушке. В воскресенье, 3 сентября, около шести утра пенсионерка обнаружили на летней веранде бездыханное тело несовершеннолетней внучки. Женщина вызвала медиков, которые впоследствии констатировали смерть подростка.

Что стало причиной гибели десятиклассницы, пока неизвестно. Для установления этого труп школьница направят в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, ученица 10 класса росла в полной и благополучной семье. С поведением у девочки проблем не было, тем не менее известно, что та не хотела возвращаться в школу после летних каникул.

Ранее в Наро-Фоминске обнаружили мертвой 14-летнюю девочку. Девочка погибла накануне 1 сентября перед тем, как пойти в школу.