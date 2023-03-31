Не хотел вырастить эгоиста: в Тюмени отец бил и заставлял сына пить водку
В Тюмени отец избивал малолетнего сына и поил водкой.
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В Тюмени вынесли приговор местному жителю, который истязал малолетнего сына и заставлял пить спиртное. На суде мужчина объяснил свои действия тем, что не хотел воспитать эгоиста.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, отец систематически истязал ребенка 2010 года рождения, будучи пьяным. Мать мальчика умерла. Отец же вел себя с сыном крайне жестоко.
«Бил ремнем, пил водку в присутствии ребенка и заставлял его пробовать спиртное», - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Сообщение приводит агентство URA.RU.
Известно, что мальчик сбежал от отца к бабушке. Однако оба были так запуганы, что не обращались в полицию. Бабушка и мальчик боялись расправы.
Жестокого тюменца отправили в тюрьму на 3,5 года.
Ранее сообщалось об учителе кадетской школы в Москве, которого обвинили в избиении детей ремнем.