Не хотел вырастить эгоиста: в Тюмени отец бил и заставлял сына пить водку

В Тюмени вынесли приговор местному жителю, который истязал малолетнего сына и заставлял пить спиртное. На суде мужчина объяснил свои действия тем, что не хотел воспитать эгоиста.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, отец систематически истязал ребенка 2010 года рождения, будучи пьяным. Мать мальчика умерла. Отец же вел себя с сыном крайне жестоко.

«Бил ремнем, пил водку в присутствии ребенка и заставлял его пробовать спиртное», - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Сообщение приводит агентство URA.RU.

Известно, что мальчик сбежал от отца к бабушке. Однако оба были так запуганы, что не обращались в полицию. Бабушка и мальчик боялись расправы.

Жестокого тюменца отправили в тюрьму на 3,5 года.

Ранее сообщалось об учителе кадетской школы в Москве, которого обвинили в избиении детей ремнем.