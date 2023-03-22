Учитель кадетской школы в Москве избивал детей ремнем и кулаками
Педагог московской кадетской школы был пойман на рукоприкладстве.
Один их основных принципов любой кадетской школы «создание атмосферы взаимопонимания, дружбы, кадетского товарищества, социальной справедливости, высокой ответственности и высокой культуры взаимоотношений».
На этом подчеркнуто благородном фоне особенным диссонансом прозвучала информация, полученная Lenta.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Мать 15-летнего подростка, обучающегося в одной из кадетских школ на юго-западе Москвы, обратилась в полицию с жалобой на рукоприкладство со стороны педагога.
Из заявления следует, что учитель регулярно применяет к кадетам физическую силу, «бьет их ремнем и кулаком под ребра» и способен нанести удар даже в паховую область.
Сообщается, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.