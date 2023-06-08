Не хотел кладбища и гробов: близкие решили кремировать Владимира Голованова, который умер во сне

Сценариста Владимира Голованова решили кремировать и развеять прах. Этого хотел он сам, и родственники исполнят волю умершего.

Подробности узнал Пятый канал.

«Он сказал, что он не хочет никакого кладбища, никаких гробов — просто кремация и развеять», - рассказала изданию ведущий консультант Союза кинематографистов Елена Таврог.

Прощание с ним проходит 8 июня. По словам Таврог, на церемонию «собираются все, кто долгое время с ним работал, его знают». Сама консультант уехала в Витебск: она помогла организовать поминки и место прощания.

Напомним, Голованов скончался 5 июня во сне. Сценаристу было 83 года. Его точная причина смерти неизвестна. Напомним, Голованов – автор сценариев к «Незнайке на Луне», «Ивану-Царевичу и Серому волку», а также другим кино- и мультфильмам.

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