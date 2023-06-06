«Ушел в считанные минуты»: старший брат Никаса Сафронова умер от отравления алкоголем

Никас Сафронов относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. В новом интервью для портала Дни.ру художник откровенно рассказал о семейной трагедии.

Мужчина заявил: в 2005 году скончался его старший брат от «поддельной» водки. По словам Никаса, Александр не имел зависимости от алкоголя, но в тот период из-за расставания с женой он решил найти утешение в спиртном.

Сафронов до сих пор не может спокойно говорить о своей утрате, вот почему на его глазах проступили слезы: «Выпил немного, и ему резко стало плохо. Вскрытие показало, что он отравился паленым алкоголем. Ушел в считанные минуты».

После пережитой трагедии художник убежден: государство должно усилить контроль за производством алкогольной продукции.

Ранее Никас высказался о возможном заговоре против модельеров Юдашкина и Зайцева. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой певец Юрий Антонов назвал «брехней» новость о госпитализации и заявил о проблемах с зубами.