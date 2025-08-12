Не хочет идти на уступки: внучка убитого экс-мэра Самары Тархова борется с экс-супругом, находясь в СИЗО

Внучка убитого в начале года экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Екатерина Бельская до сих пор находится в СИЗО. Но даже из-за решетки она продолжает вставлять палки в колеса бывшему мужу, пишет Экспресс газета.

Сообщается, что несмотря на признание в убийстве родных, Бельская надеется, что скоро ее выпустят из-под стражи и она избежит наказания. Кроме того, находясь в СИЗО, Екатерина пытается помешать живущему в Израиле экс-супругу. Мужчина хочет забрать к себе их сына, который сейчас проживает с матерью Бельской. Но девушка не собирается идти на уступки, говорится в материале издания.

Напомним, что Бельская оказалась на скамье подсудимых после того, как следователям попала в руке запись с камер видеонаблюдения, на которой девушка выходит из дома своих дедушки и бабашки с небольшим бочонком в руках. Оказалось, что внутри контейнера находились останки ее родственников. Она убила, а затем расчленила Виктора и Наталью Тарховых и выбросила их тела на помойку.

После долгого молчания Катерина в конечном счете призналась в содеянном. Позже она заявила, что никто не должен ее судить, не зная о том, что на самом деле происходило в их семье. Подробнее об этом она написала в письме.

