Адвокат раскрыл, кто заботится о правнуке бывшего мэра Самары Тархова

Правнука бывшего мэра Самары Виктора Тархова забрала его крестная после ареста матери Екатерины Тарховой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Карномазова.

Уточняется, что в феврале текущего года ребенка поместили в детский дом после ареста Екатерины. В марте мальчика забрали под опеку, однако кто именно стал опекуном, тогда не раскрывалось.

Ребенок в настоящий момент, по мнению его бабушки Людмилы Тарховой, находится в нормальной обстановке и в надежных руках, поделился юрист.

Сейчас Людмила Тархова, мать Екатерины Тарховой, отбывает наказание в колонии. В декабре 2022 года Ленинский районный суд приговорил ее к 7 годам тюремного заключения о вымогательстве.

Людмила признана потерпевшей по уголовному делу, связанному с ее отцом и дочерью.

Напомним, Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший Самару, и его супруга бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагало, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски не дали никаких результатов.

28 февраля Бельская дала признательные показания и назвала мотив – корысть. Она отравила бабушку и деда, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего вместе с подельником расчленила трупы и раскидала останки по мусорным контейнерам в Самаре.

Ранее друг убитого экс-мэра Самары прокомментировал сообщения о его похоронах.