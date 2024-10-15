«Не из-за обычной булочки»: буфетчица рассказала о драке со школьницей в столовой

В Стерлитамаке школьница и буфетчица подрались из-за булочки. Сотрудница вышла на связь с журналистами и заявила 360.ru, что все произошло не из-за «обычной булочки».

СМИ писали о том, что конфликт случился после того, как у девочки не прошла оплата на терминале в школьной столовой. Школьница «послала» продавщицу и началась потасовка. Отмечается, что буфетчице понадобилась скорая помощь.

Женщина опровергла информацию о том, что конфликт начался из-за булочки.

«Не из-за обычной булочки», — заявила она.

При этом сотрудница не стала рассказывать, что именно послужило причиной драки.

«Ничего не хочу рассказывать. Все везде известно», — добавила буфетчица.

По данным 360.ru, прокуратура Башкирии организовала проверку после инцидента. Будут оценены действия компании, которая оказывает услуги школьного питания.

Ранее мы писали о том, что обвиненный в избиении официантки футболист Крапивников высказался по поводу инцидента. В ряде СМИ появилась информация о том, что спортсмен ударил сотрудницу бара в живот. Он рассказал, что на самом деле случилось в тот вечер.