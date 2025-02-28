«Не имеешь права быть в этой стране»: в Чехии водитель выгнал украинского ребенка из трамвая

В Чехии водитель трамвая пришел в ярость после того, как ребенок-украинец испачкал сиденье, и захотел вышвырнуть его семью из салона. Об этом сообщает «Регнум».

По данным агентства, инцидент с загрязнением вышел случайным. Однако этот факт имел мало веса в глазах водителя.

«Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Вы загрязняете трамвай. Понимаете? Вон отсюда! Я говорю, вон!» — приводит «Регнум» его слова.

После этого украинцы предложили вызвать полицию, однако это предложение распалило их оппонента еще сильнее. В результате ребенок начал плакать и семья высадилась из транспорта.

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