Милош Бикович высказался о потере роли в сериале «Белый лотос»: «Торжество абсурда и поражение искусства»

Американская телекомпания HBO лишила сербско-российского актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Причиной этому стали жалобы с украинской стороны, пишет Deadline.

Актер прокомментировал случившееся в своих социальных сетях. Он заявил, что хотел бы сняться в сериале, который ему нравится. Однако его участие в проекте стало невозможным, поскольку Бикович не готов менять свои принципы.

«Тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», — написал он на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сериале актер должен был исполнить роль русского йога и ментора. Но в конце января на артиста пожаловалась украинская сторона. Съемки картины уже стартовали в Таиланде. Теперь ее создателям придется искать замену Биковичу.

Ранее Милош Бикович раскрыл детали съемок с бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой в «Холопе 2».