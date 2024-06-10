«Не имеем права, оставлять в беде их семьи»: мужчину приговорили к колонии за нападение на ребенка бойца СВО

Суд в Екатеринбурге приговорил к 3 годам колонии местного жителя, который напал на ребенка в шапке с буквой Z. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, год назад суд уже рассматривал это дело, однако обидевший ребенка бойца СВО избежал наказания. Его освободили от ответственности.

Тогда Хинштейн обратился в надзорное ведомство, которое признало приговор незаконным. После нового рассмотрения хулиган был привлечен к ответственности.

«Пока наши отважные бойцы защищают страну на линии фронта, мы просто не можем, не имеем права, оставлять в беде их семьи, попадающие в такие возмутительные ситуации», — написал Хинштейн.

Ранее в Новороссийске мужчина распылил перцовый газ в лицо полуторагодовалому ребенку. После этого хулиган скрылся в неизвестном направлении.