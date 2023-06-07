«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»: Вассерман высказался о массовом отравлении сидром

Депутат Государственной Думы Вассерман вспомнил Александра Пушкина, комментируя массовое отравление сидром. Он также добавил: напиток был популярен из-за низкой стоимости.

Об этом сообщает Life.ru.

«А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что», — высказался Вассерман.

Также депутат подчеркнул, что отравленный напиток — не сидр, а суррогат. Требовать должного качества от продукта, изготовленного не по штатной технологии, бессмысленно.

Напомним, 6 июня стало известно о массовом отравлении сидром. Из-за употребления продукта скончались 32 человека. Учредитель компании-производителя напитка «Мистер Сидр» арестован. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии — всего в России были изъяты 37,6 литра некачественного алкоголя.

Ранее мы писали о том, что говорит производитель «смертельного напитка» о произошедшей ситуации.