Не единственная жертва: альфонс украл у девушки 2 миллиона рублей, но проиграл все на ставках

В Екатеринбурге 22-летний мужчина нашел девушку на сайте знакомств, украл у нее 2 миллиона рублей и проиграл их на спортивных ставках. Об этом сообщается на сайте E1.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Источник утверждает, что злоумышленник оформил на жертву кредит с помощью ее мобильного приложения, а потом перевел деньги на свою карту. Подчеркивается, что девушка сама дала ему данные от личного кабинета.

Спустя время жертва поняла, что произошло, а парень сбежал из города. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, где находится сейчас мужчина, и вынудили его явиться в полицию. Позже он дал признательные показания, отметив, что похищенные денежные средства потратил на спортивные ставки.

Следователи уверены, что вышеупомянутая жертва не единственная у этого мужчины. По версии полицейских, подозреваемый может быть причастен к аналогичным преступлениям.

«Так, есть сведения, что уже после данной кражи он познакомился с другой девушкой в Асбесте, у которой одолжил деньги», – отмечается в сообщении.

Позже он сообщил ей, что готов вернуть долг и попросил логин и пароль от ее мобильного банка, чтобы якобы зачислить деньги на ее счет. Но получив доступ, он вновь взял кредит на ее счет.

Сейчас подозреваемому грозит наказание по статье «Кража с банковского счета в крупном размере». Предусмотрен срок до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина связал женщину поясом от кимоно и украл у нее 203 тысячи рублей.