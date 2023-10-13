Не дожила до 18-летия всего неделю: парень столкнул возлюбленную с лестницы во время ссоры

В Пензе девушка умерла в общежитие, не дожив неделю до своего 18-летия. Оказалось, что возлюбленный столкнул ее с лестницы во время конфликта. Он во всем признался. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, студентка Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса жила в одном комнате со своим бойфрендом. В тот роковой день молодые люди поссорились из-за бытовых вопросов, и парень столкнул девушку с лестницы. Студенты обнаружили ее тело в пролете между этажами. Она умерла, спасти бы ее не удалось.

Правоохранители начали расспрашивать возлюбленного девушки. Он признался, что случайно столкнул ее во время ссоры. При падении она ударилась головой о бетонный пол и сломала череп. Когда парень понял, что она мертва, то скрылся с места преступления.

Отмечается, что молодого человека задержали. Ранее он уже попадался на глаза полицейским за езду в пьяном виде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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