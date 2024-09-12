Украинская команда КВН приехала на похороны Александра Маслякова

11 сентября прошло прощание с Александром Масляковым. Легендарного телеведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой и диктором Игорем Кирилловым. На траурную церемонию приехала команда КВН из Львова «Эскадрон Гусар».

Как сообщает агентство УНИАН, украинские артисты специально приехали в Москву, чтобы проводить Александра Маслякова в последний путь.

Александр Масляков был ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) с 1964 года. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК». Последнюю игру КВН Масляков провел в 2022 году, с тех пор он не выходил на сцену.

Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Продолжительное время звезда КВН боролся с раком легких. В последние месяцы жизни он находился на паллиативной терапии. Ему было трудно дышать и разговаривать, но Масляков, по воспоминаниям его друзей, никогда не жаловался.

Напомним, внучка Александра Маслякова Таисия провожала дедушку в последний путь на его Mercedes с номером «к001вн».