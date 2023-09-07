Не дом, а камера смерти: убойный мышиный яд, который погубил ребенка на Кубани, мать взяла у соседки

Ядовитые таблетки, от паров которого на Кубани скончался 1,5-месячный малыш, мать взяла у соседки. Подробности приводит сайт kp.ru.

Сообщается, что у родителей были благие намерения – избавиться от мышей в доме. 2 сентября глава семьи разложил таблетки в доме.

Их взяли у соседки, которая работала на элеваторе. Препаратом обрабатывали зернохранилища, но не жилые помещения.

Как сообщил источник, отец разместил по две капсулы на кухне, в коридоре и спальне перед сном. Каждый час концентрация паров приближалась к смертельной, говорит собеседник.

Родители и их малыш попали в больницу. Взрослые оклемались, а ребенок нет.

Специалист по дезинфекции Юрий Рассев заявил, что «при шести таблетках от неосведомленности взрослые превратили дом в камеру смерти». Он отметил, что препаратом обрабатывают помещения – для этого используют специальные костюмы, а людей не пускают туда в течение 7 суток. При этом даже одна таблетка могла за сутки накопить опасную для здоровья дозу веществ.

Ранее сообщалось, что по факту гибели малыша возбуждено уголовное дело. Предстоит установить, кто виноват в смерти младенца.