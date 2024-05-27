Не доехали до больницы пару километров: россиянка родила прямо в машине такси, ребенка принял муж

В Воронеже супружеская пара не доехала до роддома всего пару километров, и женщина родила в машине такси. Ребенка пришлось принимать мужу россиянки, пока водитель отвлекал их четырехлетнего сына. Об этом сообщает «Блокнот».

По данным источника, 24 мая местная жительница вызвала такси, когда у нее начались схватки. Вместе с мужем и маленьким ребенком она села в автомобиль в надежде успеть добраться до медиков. Но доехать до врачей у нее так и не получилось.

Чтобы женщина родила, водителю пришлось остановиться на обочине. Он привлек к себе внимание мальчика, чтобы он не видел процесс появления на свет нового члена семьи, а супруг россиянки тем временем принимал роды.

В итоге у пары родилась здоровая девочка, которую назвали Александрой. Скорая приехала спустя семь минут. Маму с малышкой забрали в больницу, а отец с сыном отправились домой на такси.

Ранее житель Подмосковья умер после попытки вернуть бывшую возлюбленную. Сообщалось, что он напоролся на стеклянную дверь.