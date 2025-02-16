Не дают топливо и воду: самолет с туристами из РФ застрял в Польше после экстренной посадки

Самолет авиакомпании AlMasria, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива. На борту находятся 236 российских туристов.

По данным Telegram-канала Mash, более десяти часов россияне ждут разрешения на вылет, среди пассажиров есть беременные и дети. При этом польская сторона отказывается выпускать людей из салона, дозаправить самолет и выдать воду.

Известно, что борт не смог приземлиться в калининградском аэропорту Храброво из-за сильного снегопада, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Познани.

Ранее на борту рейса Нерюнгри — Новосибирск один из пассажиров пытался выломать аварийную дверь, «чтобы в салоне было свежо». Инцидент произошел перед взлетом. 49-летний житель Ленинска-Кузнецкого перебрал с алкоголем, после чего начал дебоширить. В итоге его сняли с рейса.