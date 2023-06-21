Не дали покататься на качелях: мужчина устроил дебош в парке развлечений

20 июля посетитель центрального парка аттракционов в Королеве избил пожилого оператора карусели за отказ пустить его покататься с трехлетним ребенком.

Об этом сообщает mk.ru.

Смотритель аттракциона отказал мужчине и его ребенку, поскольку на карусель «НЛО» допускаются дети ростом от 120 сантиметров, также кататься нельзя людям в состоянии алкогольного опьянения. Так, оба посетителя не подходили под требования парка.

Услышав отказ, мужчина начал кидаться на сотрудников парка, и, прикрываясь ребенком на руках, пытался их избить. Одного из работников он столкнул в бассейн с лодками.

Смотрителю карусели дебошир навредил больше всего: пенсионер без сознания был госпитализирован в больницу. Позже хулигана задержала полиция.

Сотрудники парка отметили, что это был второй подобный инцидент за день: до этого две выпившие женщины с ребенком также набросились на пожилого оператора карусели за отказ в прокате.

При этом работник парка отказался писать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в Новосибирском парке развлечений мужчина избил чужого ребенка до сотрясения мозга.