«Не чурается любой работы»: пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, стал таксистом

Пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет в поле, теперь работает таксистом. Об этом рассказала его жена. По словам женщины, его судьба в авиации до сих пор неясна, поэтому ему приходится зарабатывать деньги любыми способами. Подробности передает E1.ru.

Супруга летчика сообщила, что на данный момент он отстранен от полетов, однако официально не уволен. Его отправили в неоплачиваемый отпуск, не обозначив сроки. На данный момент с момента экстренной посадки самолета прошло уже семь месяцев, и все накопленные сбережения семьи подошли к концу. Поэтому пилот был вынужден искать другую работу.

«Довольствуется разовыми заработками, не чурается любой работы. Именно сейчас работает таксистом. В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности», - отметила жена пилота.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку в поле. На тот момент на борту находилось 159 пассажиров. После выяснения всех обстоятельств действия членов экипажа были названы «абсурдными», и пилотов попросили уволиться по собственному желанию. Однако они отказались.

Ранее пассажир «Уральских авиалиний» умер во время рейса в Таджикистан.