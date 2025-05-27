«Не было такого, что все его бросили»: дочь экс-профессора МГУ рассказала о его состоянии перед смертью

Дочь экс-профессора МГУ, который отдал мошенникам 50 млн рублей, рассказала о его состоянии перед самоубийством. Она отметила, что он вел себя как обычно, родные не давали ему унывать. Мужчина даже собирался вернуться на работу. Об этом стало известно Msk1.ru.

По словам дочери бывшего преподавателя, его близкие знали о ситуации с мошенниками. Его все поддерживали. 10 мая он отмечал день рождения, и все с ним было хорошо.

«Я его поздравляла, и мы все решили. Не было такого, что ему негде было жить, что все его бросили. Он даже успел подать резюме в другой институт, чтобы преподавать и побольше зарабатывать», - рассказала собеседница СМИ.

Девушка отметила, что ее отец получал пенсию в размере 40 тысяч рублей. Деньги, отданные мошенникам, он копил всю жизнь. Дочь допускает, что даже после раскрытия схемы мошенники продолжали давить на бывшего профессора.

«Видимо, либо его продолжали прессовать [мошенники], либо у него уже какой-то психоз развился. Хотя, опять же, в общении этого не было видно. Более того, мы проверяли его давление. У него не было каких-то последствий на здоровье от этого стресса», - поделилась девушка.

Напомним, что мужчина покончил с собой 25 мая. Его тело нашли за городом, где он встречался с другом.

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