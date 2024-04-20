Не были выплачены компенсации для детей-сирот: работница почты потратила почти 500 тыс. рублей на онлайн-игры

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денежных средств на почте в Красноярском крае. Работница учреждения потратила около 500 тыс. рублей из кассы на увлечение онлайн-играми, передает Telegram-канал МВД 24.

Начальник Норильского почтамта обратился в полицию с заявлением о недостаче наличных в отделении почты поселка Волочанка. Из-за этого местные жители, в их числе пенсионеры и дети-сироты, остались без социальных выплат.

В ходе организованной проверки правоохранители выяснили, что средства в размере 490 тыс. рублей потратила работница почты. Деньги ушли на увлечение женщины — онлайн-игры.

В отношении работницы было возбуждено дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За совершение преступления ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ведущий научных и познавательных программ Павел Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей. Он перевел указанную сумму на счет мошенников.